Kollision mit Transporter: Bikerin schwer verletzt

80 Meter über Fahrbahn geschlittert

Als der Firmenwagen auf Höhe des Motorrades war, setzte die Bikerin ebenfalls zum Überholmanöver an. Die 52-jährige Lenkerin touchierte dabei das Fahrzeug, verlor die Kontrolle und kam zu Sturz. „Die Frau schlitterte in der Folge noch 80 Meter über die Straße und blieb letztlich schwer verletzt am rechten Fahrbahnrand liegen“, berichtete die Polizei.