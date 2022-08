Furys Promoter bestätigt Mega-Fight gegen Usyk

Der Wunsch, der die Herzen von Millionen Box-Fans höher schlagen ließ, könnte bald wahr werden. Wie dessen Promoter nun bestätigte, will Box-Ikone Tyson Fury tatsächlich noch einmal in den Ring steigen. Und zwar gegen niemand Geringeren als Oleksandr Usyk - ein Jahrhundertkampf-Kampf zweier Schwergewichtsweltmeister bahnt sich an.