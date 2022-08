17-jähriger Steirer bricht Polizisten die Nase

Einem krachte er mit dem Ellbogen dermaßen brutal ins Gesicht, dass dem Beamten die Nase brach. Dann versuchte der Tobende noch, die Dienstwaffe an sich zu reißen, scheiterte aber zum Glück an der mechanischen Sicherung des Waffenhalfters. Die Beamten holten die Schnelle Interventionstruppe zur Hilfe, so konnte der aggressive Bursche, der vermutlich unter Einfluss von Drogen stand, überwältigt und zunächst in die Justizanstalt gebracht werden.