Prozess gegen Weltmeister: Sex mit 10.000 Frauen

Die Frau gab an, dass Mendy sie gezwungen habe, sich auszuziehen. Dann wurde sie - laut ihren Angaben - von ihm vergewaltigt. „Was mich so wütend macht, ist, wie oft ich ‘nein‘ gesagt habe. Ich habe auch nicht nur ‘nein‘ gesagt. Ich sagte: ‘Ich will keinen Sex mit dir.‘“ Seine Antwort: „Du bist viel zu schüchtern.“ Kurz zuvor hatten sich die beiden in einer Bar kennengelernt und waren später zum Haus von Mendy gefahren.