Langjähriger Rapidler stirbt nach langer Krankheit

„Der SK Rapid möchte allen Hinterbliebenen seine aufrichtige Anteilnahme aussprechen“, so der Bundesliga-Klub in einer Mitteilung. Die Hütteldorfer werden der verstorbenen grün-weißen Legende im Rahmen des Rückspiels im Conference-League-Play-off gegen den FC Vaduz am kommenden Donnerstag (21 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) gedenken.