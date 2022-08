Am „Vierkaser“ am Untersberg wird geschwendet

Nach 50 Jahren wieder Vieh am Berg

Schon für den Almsommer 2021 hatte Feldbacher mit Freunden, Familie und Helfern die „Vierkaser“ nach 50 Jahren wieder weidefähig gemacht. In unzähligen Stunden haben sie die Alm von Latschen und Gestrüpp befreit. Fünf Kühe verbrachten den Sommer schließlich am Untersberg.