Seen auf Tiefstand - Alle warten auf den Regen

Unwetter und Muren im Oberpinzgau, kaum Regen und niedriger Pegelstand am Wolfgangsee – der diesjährige Sommer meint es nicht überall gut. In St. Gilgen zeigte die See-Messstation des Landes gestern einen Pegelstand von nur mehr 55 Zentimeter an. Zwei Zentimeter niedriger als noch am Samstag. Der Sommer-Tiefststand des Wolfgangsees – seit 1976 sind Daten digital verfügbar – liegt bei 50 Zentimeter. Gemessen wurden sie am 23. August 2018.