Katastrophenschutzübung in Eisenerz

Die Großübung findet von 8. bis 11. September rund um die obersteirische Bergbaustadt statt. Die Übungsannahme: Nach einem schweren Erdbeben in der Obersteiermark wurde über den Europäischen Katastrophenschutzmechanismus um Unterstützung für Such- und Rettungseinsätze angesucht. Die von den Mitgliedsländern entsandten Teams werden im Raum Eisenerz eingesetzt, um Verschüttete in Gebäuden und einem Parkhaus und Vermisste in einer Höhle zu suchen. Durch ein Nachbeben während des Einsatzes verschlimmert sich die Lage. Übungsorte befinden sich in der Stadt Eisenerz, am Trainingsgelände am Erzberg und in der Frauenmauer- und Langsteinhöhle.