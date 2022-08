Linzer Arzt, viele Väter und Fidel Castros Bruder

Vortragender auf der ganzen Welt

Bei mehreren Studienaufenthalten in Europa und den USA bildete er sich ständig weiter. Riccabona arbeitete international bei Projekten mit und wurde ein begehrter Vortragender auf der ganzen Welt. So traf er in Kubas Hauptstadt Havanna Raúl Castro, der ihn auf eine Idee brachte. Der Arzt sowie Bruder und Nachfolger von Fidel Castro ließ Väter bei der Geburt dabei sein. „Das hab’ ich dann in Linz eingeführt.“