Bei United und Liverpool gibt‘s das günstige Bier

Das günstigste Bier in der obersten englischen Spielklasse gibt‘s demnach im Old-Trafford-Stadion von Manchester United. Dort legen die Besucher für ein „Pint“, also für eine „Halbe“ drei Pfund, umgerechnet 3,55 Euro, ab. Kaum teurer verkauft der FC Liverpool das begehrte Getränk an der Anfield Road. Für 3,30 Pfund, also 3,90 Euro, ist das Bier dort zu haben. Deutlich tiefer müssen Besucher bei West Ham ins Börserl greifen. Ein „kühles Blondes“ ist dort für die Kleinigkeit von 7,30 Pfund, also 8,64 Euro, zu erstehen. Für ein „West-Ham-Bier“ gibt demnach schon zweieinhalb „ManUnited-Biere“.