Und was ist, wenn China Ernst macht?

Aber halt, darf man bei dieser Gelegenheit auch einmal einen Schritt weiter denken: Was ist, wenn China einmal Ernst machen sollte? Nein, nicht beim Gas, aber bei anderen, für Europas Wirtschaft überlebenswichtigen Produkten. Die Hälfte der Computerchips, die in allen Smartphones und Geräten etc. verwendet werden, stammt aus Taiwan. China hat erst kürzlich demonstriert, was es von einer Unabhängigkeit Taiwans hält. Nämlich nichts. Dort stehen aber die Chipfabriken, ohne die nichts mehr geht.