Filmemacher Lars von Trier an Parkinson erkrankt

Von Trier, der seinen Nachnamen dem Umstand verdankt, dass die Vorfahren seines Ziehvaters einst aus der deutschen Stadt Trier nach Dänemark ausgewandert waren, gewann 2000 in Cannes für „Dancer in the Dark“ mit der isländischen Musikerin Björk in der Hauptrolle die Goldene Palme. Der internationale Durchbruch war ihm 1994 durch die Fernsehserie „Hospital der Geister“ (Riget) sowie 1996 mit dem mehrfach ausgezeichneten Spielfilm „Breaking the Waves“ gelungen.