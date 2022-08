Foda nach Horror-Start: „Der Heinz war super“

Überraschend: Große Missfallskundgebungen der Zürich-Fans blieben aus, die Mannschaft wurde bis zum Schluss angefeuert, nach dem Ende gab es vereinzelt Pfiffe, mehr aber nicht. Was auch Foda Anerkennung abrang: „Unsere Fans haben da echt ein feines Gefühl. Sie sehen, dass die Mannschaft will, sehen auch, was falsch läuft. Ich bin überzeugt, dass wir es besser machen werden, derzeit finde ich immer die gleichen Worte: Hinten bekommen wir zu einfach Gegentore, vorne haben wir keine Effizienz.“