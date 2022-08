Mondäner Thermen-Urlaub in modernen Mobilheimen

Moderne Chalets

Besonders während der Sommer- und Ferienzeit stoße man bei der Zahl der Zimmer im Thermenort jedoch an die Grenzen. „Lutzmannsburg würde 200 bis 300 Zimmer mehr vertragen“, sagt der Geschäftsführer. Einen Teil des Bedarfs will man nun selbst abdecken. In der Nähe der Sonnentherme, wo früher ein Hotel gestanden war, wurden 22 moderne, klimatisierte Chalets mit direktem Thermenzugang errichtet. Ausgerichtet für Familien, haben bis zu fünf Personen darin Platz. 3,5 Millionen Euro wurden investiert.