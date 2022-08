Gleich mehrere Verletzte bei Rad-Unfällen in Tirol

Drei zum Teil schwer verletzte Radfahrer brachte der Freitagvormittag in Tirol! Während in Häselgehr im Außerfern ein 15Jähriger mit seinem E-Bike zu Sturz kam, krachten in Pradl ein E-Scooter-Lenker und eine Fahrradlenkerin zusammen. In Vent (Bezirk Imst) prallte ein Biker gegen eine Leitschiene und verletzte sich dabei.