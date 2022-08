SV Ried gegen Sturm Graz, ab 17 Uhr LIVE

Bei einem der Lieblingsgegner will Sturm Graz eine Woche nach dem Sieg gegen Meister Red Bull Salzburg nachlegen. Die Steirer gastieren am Samstag (17 Uhr) in der dritten Runde der Fußball-Bundesliga bei der SV Ried. Gegen die Innviertler gab es in der Liga zuletzt sechs Siege und ein Remis, die Cupniederlage im Herbst, der gute Saisonstart und die Heimstärke der „Wikinger“ sollten aber Warnung genug sein. Mit dem LIVETICKER von sportkrone.at sind Sie dabei.