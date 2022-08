Vier Menschen nach Blitz vor Weißem Haus verletzt

22-jähriger Student in Wyoming von Blitz getötet

Im US-Bundesstaat Wyoming verlief ein ähnlicher Vorfall tödlich. Ein Student wurde im Bridger-Teton National Forest von einem Blitz getroffen - der 22-Jährige starb an einem Herzstillstand. Das Opfer hatte Schüler im Rahmen eines Ausflugs in der Wildnis durch den Wald geführt.