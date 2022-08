Ellen Barkin: Johnny Depp gab mir vor Sex Drogen

Heard wurde nach rund sechs Prozesswochen zu einer Schadenersatzzahlung von mehr als zehn Millionen Dollar verurteilt, Depp fasste ebenfalls eine solche aus, aber in weit geringerem Ausmaß. So bleiben als Differenz mehr als acht Millionen Dollar übrig, die Heard an den „Fluch der Karibik“-Star zahlen muss. Heards Anwälte hatten bereits bekannt gegeben, dass Heard diese Summe nicht aufbringen kann. Wie die Promi-Plattform „TMZ“ berichtete, verkaufte Heard bereits unter anderem eine Villa in Kalifornien um etwas mehr als eine Million Dollar.