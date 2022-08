Überführung hätte das Zugunglück verhindert

Lokalaugenschein am Donnerstagvormittag an der Egger-Kreuzung in St. Johann: Zwei Grablichter und blaue Markierungen erinnern noch an das Drama, das sich Stunden zuvor hier abgespielt hat. Die Straße, die zum benachbarten Egger-Werk und zum nahen Campingplatz führt, ist von Autos und Lkw stark befahren. Rund alle zehn Minuten rauschen hier Personen- und auch Güterzüge durch. Zeit für Stille herrscht an diesem Ort kaum. Die Grablichter sind nach kurzer Zeit ausgeblasen worden.