Bircher-Müsli: Frühstückstraum zu jeder Jahreszeit

Kaum zu glauben, aber die allseits beliebte Frühstücksspeise wurde von seinem Erfinder als leicht bekömmliches Abendessen in seinem Sanatorium in Zürich serviert. Kennengelernt hat der Schweizer Arzt Maximilian Oskar Bircher-Benner (1867-1939) das Müsli in einer Almhütte, bei einem Spaziergang mit seiner Frau. Zu Hause angekommen reformierte er ein bisschen die dort servierte „Porridge“ aus Getreide, Früchten, Milch und Nüssen und nannte sie zuerst Apfeldiätsspeise, dann Bircher-Müsli.