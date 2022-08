„GoT“-Star Maisie Williams rasiert sich Haare ab

Dank ihrer Rolle der Arya Stark in „Game of Thrones“ wurde Maisie Williams zum Star. Ihre dunkelbraune Mähne haben die Fans der Serie allerdings zuletzt nur noch selten zu Gesicht bekommen. Viel zu gerne experimentierte die Schauspielerin nämlich mit ihren Looks, zeigte sich mal mit lila, mal mit rosaroten Locken und entschied sich zuletzt für Platinblond und später für einen punkigen Look mit schwarzen Strähnen im blonden Haar sowie blondierten Augenbrauen.