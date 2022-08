Spieler prügelt Schiedsrichterin brutal zu Boden

Schlimme Szenen haben sich letzte Woche während eines Regionalliga-Spiels in Argentinien abgespielt. In der Partie zwischen Garamens und Deportivo Independencia in der Provinz Buenos Aires war Christian Tirone auf Schiedsrichterin Dalma Cortadi brutal losgegangen, weil diese zwei seiner Mitspieler mit Gelben Karte verwarnt hatte.