„Dancing Stars“: Einer auf dem Schleudersitz

Balázs Ekker auf dem Schleudersitz?

Auf dem Jury-Schleudersitz soll Balázs Ekker sitzen. Der ungarische Profitänzer und Juror, der seit der siebenten Staffel des Austro-Showformats das Täfelchen schwingt, soll Insidern zufolge in Zukunft nicht mehr die Tanzdarbietungen der prominenten Kandidaten bewerten. Ekker, der in der ersten Staffel mit Arabella Kiesbauer tanzte, mit Nicole Beutler in der zweiten ins Finale einzog und in der dritten Staffel mit Nina Proll übers Parkett fegte, teilte mit seinen Bewertungen immer wieder aus, eckte mit provokanten Aussagen als Juror immer wieder an.