Einbrecher ließen 800 Sonnenbrillen mitgehen

Das ist ein hoher Schaden! In der Nacht auf Sonntag brachen Täter eine Eisentür auf. Diese führte in den Vorraum des Geschäftes. Anschließend brachen sie ein Fenster gewaltsam auf und gelangten so in das WC und danach in die Geschäftsräume. Aus Schubladen und Regalen stahlen sie insgesamt 800 Stück Sonnenbrillen verschiedener Marken. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.