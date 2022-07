Fällt die Volkspartei in Tirol noch tiefer?

Erstmals ein Zweier voran! Was für alle anderen Parteien im Land ein Traumergebnis wäre und wohl zu Jubelstürmen führen würde, ist für die Tiroler Volkspartei ein einziger Albtraum. Die von der „Krone“ in Auftrag gegebene Umfrage fällt für die Schwarzen dermaßen desaströs aus, dass auch das Läuten aller Alarmglocken zu wenig ist. Noch nie zuvor hatte diese seit 1945 den Ton in Tirol angebende Partei so wenig Zulauf.