Weimann trifft, aber Bristol startet mit Pleite

Doch der Allrounder hielt Championship-Verein Bristol die Treue, startete gestern mit seinem Klub in Hull in die neue Spielzeit. Und der Wiener, der am Freitag 31 Jahre alt wird, machte genau so weiter, wie er in der letzten Saison aufgehört hatte - mit einem Tor. Weimanns Führung war jedoch zu wenig, die 1:0-Pausenführung der Gäste egalisierte Ozan Tufan per Elfer, ehe Jean Michael Seri mit seinem 2:1 in der 93. Minute die Hull-Fans zum Ausflippen brachte.