Salzburg setzt Zeichen in unsicheren Zeiten

Berlin rechnet vor, jährlich rund 40.000 Euro an Beleuchtungskosten zu sparen. In der Festspielstadt Salzburg, die nicht einmal fünf Prozent der Einwohner der Großstadt beherbergt, wird die Stromrechnung demnächst um nur gut 1000 Euro geringer ausfallen. Die Beleuchtungsersparnis bei der Festung wird pro Tag sogar weniger als 50 Cent betragen. Dabei frisst das Licht für den Tourismusmagneten noch am meisten Energie. Auch bei 31 anderen Baudenkmälern setzt die Stadt den Sparstift an. Sie werden wie die Festung ab morgen um eine Stunde weniger lange in der Nacht ausgeleuchtet.