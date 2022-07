Kylie Minogue: „Neighbours“-Rückkehr war großartig

„Stolz auf 37 Jahre“

„Ich bin sehr stolz auf diese 37 Jahre, in denen ,Neighbours‘ unsere Kultur beleuchtet hat“, sagte der Australier Donovan am Freitag dem Sender BBC Radio 4. „Das war nicht nur eine aufgeblasene fiktive Version wie die ,Crocodile Dundee‘-Filme. Es hat den Alltag der Australier gezeigt.“ Der 54-Jährige verwies auf die vielen Stars, die ihre Karriere in der Seifenoper um die Bewohner einer Straße in Melbourne begonnen hatten. So spielten auch Natalie Imbruglia, Guy Pearce und Margot Robbie zum Abschluss noch einmal mit.