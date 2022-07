Tischtennis-Revolution! Der sechseckige Schläger

Der Schläger des 20-Jährigen wurde von dem Königlichen Technologie Institut Schwedens zwei Jahre lang entwickelt. Möregardh glaubt an den Schläger, er habe sich sehr schnell an ihn gewöhnt und zusätzliche Kraft gebe ihm der „Cybershape“ auch, meint er. Und auch das Design mag er gerne, wie er schon in zahlreichen Interviews beteuerte.