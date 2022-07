Tirol: Vandalen nahmen Gebäude und Auto ins Visier

Nach Vandalen fahndet die Tiroler Polizei in Kufstein und in Kramsach. In Kufstein zerstörten sie die Scheiben der Bezirkshauptmannschaft. Ein Pkw war indes das Ziel in Kramsach. Von den Tätern fehlt jede Spur. Die Beamten bitten um Hinweise aus der Bevölkerung.