350 Euro Wohnen - bald in der Burgenstadt möglich?

Günstig Wohnen um 350 Euro

Eigentümer der Liegenschaft in der Hubert-Hauser-Straße soll die Stadt bleiben. „Wir sind stolz darauf, dieses vorbildhafte Pilotprojekt gemeinsam mit der Wohnbaugenossenschaft zu realisieren. Unsere Stadt steht für Offenheit und Transparenz und gleichzeitig auch für Tradition und Bestand“, sagt Bürgermeister Josef Kronlechner. Das Besondere an diesem einzigartigen Pilotversuch ist, dass die 350 Euro des Mietzinses Warmwasser, Betriebs- und Heizkosten beinhalten. Neue Heimat Geschäftsführer Wolfang Ruschitzka betont: „Das Gebäude wird klimafit und barrierefrei errichtet. Es gibt in den Einheiten mit rund 40 oder 58 Quadratmetern auch eine Fußbodenheizung. Fotovoltaikanlagen werden zusätzlich Strom fürs Warmwasser liefern.“