„Brütende“ Hitze: Droht weiteren Seen eine Sperre?

Immer mehr Aufwand für Badesee-Betreiber

Deshalb lässt man das derzeit 26 Grad warme Bad Weihermühle jährlich aus und versucht Vögel etwa durch Bewegungsmelder fernzuhalten. „Außerdem haben wir den See neu bekiest und gekalkt“, sagt Betreiber Elias Theiner, „die Schnecken mögen das nicht.“ In Hitzeperioden hat er mehr Aufwand: „Vor allem an wärmeren Randbereichen können sich Bakterien sammeln.“ Je wärmer, desto besser für Keime, bestätigt auch der Hygieniker. Ständig wird kontrolliert und Proben genommen.