Frau (34) am Grazer Bahnhof spitalsreif geprügelt

Ein 29 Jahre alter Mann soll in der Nacht auf Donnerstag seine Lebensgefährtin (34) am Grazer Hauptbahnhof getreten und zusammengeschlagen. Der Verdächtige flüchtete, die von Zeugen alarmierte Polizei nahm ihn jedoch kurz darauf fest. Die Frau wurde auf die Intensivstation des UKH Graz gebracht, sie schwebt laut Landespolizeidirektion Steiermark nicht in Lebensgefahr.