China: Gast findet in Restaurant Dino-Fußabdrücke

Laut Lida Xing von der Chinesischen Universität für Geowissenschaften in Peking, der das Forscherteam leitete, ist es das erste Mal, dass in Leshan Fußabdrücke eines Dinosauriers entdeckt wurden. Gefunden wurden die Fußabdrücke der Saurier bereits am 10. Juli, doch erst jetzt ging die Universität mit den Ergebnissen der Untersuchungen an die Öffentlichkeit.