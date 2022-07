Weibliche Leiche in Innsbrucker Wald gefunden

Frau gilt seit fünf Tagen als vermisst

Laut den Ermittlern gibt es aber Anhaltspunkte, wonach es sich bei der Frau um jene 87-Jährige handeln könnte, die seit 15. Juli in Axams abgängig ist. Die Demenzkranke wurde zuletzt am Freitagmorgen gesehen, als sie in Axams in einen Postbus stieg und diesen am Innsbrucker Hauptbahnhof wieder verließ.