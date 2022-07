Erste Hilfe App bietet Auffrischung für Laien

Hand auf’s Herz: Wissen Sie noch, wie der Rautekgriff funktioniert, um eine verunfallte Person aus dem Fahrzeug zu bergen? Oder wie einem verletzten Motorradfahrer der Helm richtig abgenommen wird? Und wie war das noch mal mit der Herzdruckmassage und dem Druckverband? Wer in diesen Dingen fit ist, kann im Ernstfall Leben retten. In Zeiten, in denen bei Notärzten teils Engpässe bestehen, gewinnen die Erste Hilfe Kenntnisse noch mehr an Bedeutung.