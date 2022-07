So nutzte Tiroler Ex-Wirtin Krise zum Durchstarten

Bei vielen Veranstaltungen gebucht

Ein fixer Standort in Kössen scheiterte daher, doch Raffaela gab nicht auf. „Inzwischen bin ich bei vielen Veranstaltungen gebucht. Logistisch nicht ganz einfach, aber es läuft“, erzählt die Kössenerin. Harley-Fest in Kitzbühel, Dart-Meisterschaft im Zillertal, Sommernachtstraum in Walchsee, demnächst das Reggae-Festival in Telfs - die Gastronomin mit den pfiffigen Ideen (oft vegan, sehr individuell) kommt überall gut an.