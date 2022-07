„Wasserpolizei“ kämpft gegen Verschwendung

Dürreperioden wie derzeit in Europa kennt man in Kalifornien schon lange. Der Bundestaat und der gesamte Westen der USA leiden seit Jahren darunter, und die Lage verschärft sich dramatisch. Angesichts der historischen Wasserknappheit haben die Behörden von Los Angeles Beschränkungen für den privaten Verbrauch beschlossen: Unter anderem dürfen Rasen nur noch zweimal pro Woche höchstens acht Minuten lang bewässert werden. Die Behörden führen Kontrollen durch und strafen auch, wenn sich jemand nicht an die Vorgaben hält.