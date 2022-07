Tod auf der Stütze: Gondelteil rammte Mitarbeiter

Ermittlungen nach dem Unglück am Sonntag bei den Mayrhofner Bergbahnen in Tirol ergaben: Der 52-Jährige dürfte mit dem obersten Teil der Kabine touchiert sein. Der Betrieb soll am Dienstag wieder laufen. 500 Personen wurden vom Berg gebracht und von den Gästen gab es dafür Lob.