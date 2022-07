Bundesliga-Trainer über Auftakt von Rangnick einig

So meinte etwa Rapids Ferdinand Feldhofer, man sollte Rangnicks Arbeit erst nach der EURO 2024 beurteilen. Von einer erfolgreichen Qualifikation für das Turnier in Deutschland geht der Steirer aus. Außerdem sagte Feldhofer: „Der Start war gut, da gibt es nichts zu meckern.“ Auch Manfred Schmid (Austria) und Klaus Schmidt (Hartberg) berichteten von guten ersten Eindrücken, forderten aber so wie Feldhofer Geduld.