Bär-Alarm während Radtour auf Forstweg

Sichtungen an Behörden melden

Vorbildlich haben die Radfahrer ihre furchteinflößende Sichtung der Behörde gemeldet. Die Bevölkerung wird im Allgemeinen gebeten, bei Sichtung von großen Beutegreifern wie Bär, Luchs oder Wolf das Formular zur Sichtbeobachtung auszufüllen und dieses an die jeweilige Bezirkshauptmannschaft bzw. an monitoring.beutegreifer@tirol.gv.at zu senden.