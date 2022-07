Die Leidensgeschichte Jesu bewegt einen ganzen Ort

In einem Ausnahmezustand befindet sich in diesen Tagen die Gemeinde St. Georgen am Kreischberg. Ab 23. Juli stehen wieder die traditionellen Passionsspiele auf dem Programm, die heuer besonders sind. Nicht nur, dass sie seit 1922 nachgewiesen werden können, also offiziell ihren 100. Geburtstag feiern: Erstmals übernimmt zudem mit Zoe Hauer eine junge Frau die Spielleitung. Und sie verpasst dem althergebrachten Spiel eine Frischzellenkur - freilich nah an der biblischen Vorlage.