Polizei rollt ungelösten Mordfall wieder auf

Wo ist der Mörder von Tomislav Jovanovic? Diese Frage beschäftigt die Salzburger Polizei seit dem 25. August 2007. Damals wurde die Leiche von Tomislav Jovanovic in einem Waldstück in Hof bei Salzburg gefunden. Der Salzburger Autohändler wurde mit einem Schuss in den Hinterkopf regelrecht hingerichtet. Alle bisherigen Ermittlungen verliefen ins Leere. Nun rollen die Kriminalisten den Fall neu auf.