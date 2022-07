Wenn Fußball-Zwerge die Riesen stürzen

Austria Salzburg - Grödig 6:5 i. E., Juli 2013

Viele können sich an diese Partie erinnern, als wäre sie gestern gewesen. Austria Salzburg, der damalige Westliga-Favorit, drängte Bundesligist SV Grödig in der ersten Runde bis in die Verlängerung. In der konnte auch der Schock-Treffer von Tadej Trdina den violetten Kickern nichts anhaben. Nico Mayer, mittlerweile beim SK Bischofshofen, glich per Hammer aus, erzwang die Entscheidung vom Punkt. Wo den Kickern vom Untersberg die Nerven versagten und der violette Handschuh Stefan Ebner über sich hinauswuchs, drei Elfer hielt. Viele der 1800 Fans stürmten vor Freude den Rasen in Maxglan.