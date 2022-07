Nik P. als ein weiterer aufsteigender WSG-Stern

Nikolai Baden Frederiksen (Zweiter der Torschützenliste 2020/21 - 18 Treffer), Giacomo Vrioni (Torschützenkönig 2021/22 - 19), beide ein mehr als geglückter Leih-Deal mit Juventus Turin. Nun, auch wenn die „alte Dame“ keinen dritten „Ragazzo“ im Talon hatte, konnte Wattens den dritten Angreifer von einem Serie-A-Klub, dieses Mal aber fix, engagieren: Nik Prelec von Sampdoria Genua (zuletzt ein halbes Jahr bei Olimpija Laibach) soll in die großen Fußstapfen des dänischen und albanischen Goalgetters treten! „Er ist schnell, hat einen sehr guten Schuss“, glaubt Thomas Silberberger felsenfest an seinen neuen 21-jährigen Mittelstürmer, „Nik kann einer werden wie seine zwei Vorgänger.“ Die Integration sollte jedenfalls absolut kein Problem darstellen - denn Prelec stehen in Wattens mit Zan Rogelj und Sandi Ogrinec (alle vom gleichen Management/wie auch Salzburgs Sesko) bereits zwei Slowenen hilfreich zur Seite.