Die Flut kam binnen Minuten

Wie durch ein Wunder gab es keine Verletzten – auch dank der geistesgegenwärtigen Reaktion von Alexander Eisenmann. Der Halleiner zögerte nicht und rettete ein türkisches Gastronomen-Ehepaar aus den Wassermassen. „In so einer Situation handelst du einfach, da denkst du nicht nach“, sagte Eisenmann am Tag danach zur „Krone“. Ein Video seiner Heldentat verbreitete sich in Windeseile in den sozialen Medien.