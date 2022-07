Gogo Djuricin: „Wir werden die Gejagten sein“

Der SV Stripfing hat es bereits in der Vorsaison probiert, fand aber seinen Meister in der Vienna. Trotzdem wollen es die Niederösterreich in der bevorstehenden Spielzeit nochmal wissen. Mit zahlreichen Neuzugängen will sich der Vizemeister von Anfang an vorne festsetzen. Neo-Cheftrainer Gogo Djuricin ist sich auch der Rolle seiner Mannschaft bewusst: „Wir werden die Gejagten sein.“