Großbrand in Schule: Schäden in Millionenhöhe

Knapp 16 Stunden lang kämpfte die Feuerwehr gegen die Flammen an. Am Dienstag um 4.03 Uhr konnte man „Brand aus“ vermelden. Die Alarmierung erfolgte am Vortag um 11.57 Uhr. Knapp 200 Mann der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr waren im Einsatz. „Auch in der Nacht brannte es noch heftig“, sagt Einsatzleiter Werner Kloiber.