Perfektes Karriereende für Stefan Schmircher

In allerletzter Sekunde sichert sich der Kremser SC vor wenigen Wochen den Aufstieg in die Regionalliga Ost - der Weg dorthin war kein einfacher, vor allem wenn man bei den Wachauern die letzten Jahre hernimmt, wo man immer eine Top-Platzierung eingefahren hat und trotzdem in der Landesliga geblieben ist. In der dieswöchigen Ausgabe der 3. Liga blicken wir mit dem langjährigen Kapitän Stefan Schmircher auf seine 12-jährige Laufbahn zurück, die von Höhen und Tiefen begleitet wurde.