Hund unter Pflegebett von Besitzerin gefangen

Nicht nur Kinder verirren sich gerne an ungewöhnliche Orte – in Ebreichsdorf im Bezirk Baden mussten die Florianis am Samstagvormittag zu einer Tierrettung im Schlafzimmer ausrücken. Durch einen technischen Defekt senkte sich das Pflegebett der Besitzerin nämlich bis auf Bodennähe herab und ließ sich nicht mehr nach oben fahren. Leider befand sich just zu diesem Zeitpunkt der Hund der betagten Frau darunter: Er saß in der Falle! Die Pensionistin im Rollstuhl konnte ihren verschreckten Liebling nicht mehr aus seiner misslichen Lage befreien.